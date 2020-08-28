Кихтенко о нападении под Харьковом: Если не будет оценки, следующее событие будет еще хуже

Такие случаи – не единичны, отметил Александр Кихтенко

Если относительно нападения на активистов движения "Патриоты – За жизнь" под Харьковом не будет оценки, то будут следующие события, и они могут быть еще хуже.

Об этом во время ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил экс-глава Донецкой ОГА Александр Кихтенко.

Гость студии, комментируя нападение радикалов на автобус активистов из организации "Патриоты – За жизнь" под Харьковом, отметил, что его прежде всего интересует профилактическая работа правоохранительных органов для предотвращения подобных инцидентов.

"Почему допускаются эти случаи? Это же не единичный случай, это он уже крайний, наиболее такой жесткий, но ведь до этого были и другие случаи. Почему нет оценки? И самое главное - а кто заказчики? Потому что то, что там задержали оперативно, по горячим следам 14 человек, ну, а сколько из них дойдет до суда? Я уверен, что немного, и это все пойдет на спад, судя по предыдущим случаям. Нужно разобраться, кто заказчики? А кто давал команду? А кто организовывал? А откуда эти люди? Это из "Нацкорпуса" или не из "Нацкорпуса"? Этим нужно заняться и дать оценку, а если не будет этой оценки, будет следующее событие, и, может, еще гораздо хуже, чем сейчас", – сказал Александр Кихтенко.

Напомним, 27 августа на трассе Киев-Харьков под Люботином представителями "Национального корпуса" и "Азова" было совершено вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 человека организации "Патриоты – За жизнь". Автобус был заблокирован, и по нему был открыт огонь из автоматического оружия.

В свою очередь, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин заявил, что политсила будет просить Европарламент признать "Нацкорпус" террористической организацией.

Впоследствии глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий обнародовал заявление относительно событий с нападением на автобус активистов из организации "Патриоты - За жизнь" под Харьковом. Он прямо не подтвердил, что напали его люди, но дал понять, что поддерживает такие действия.