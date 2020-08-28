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Кихтенко о нападении под Харьковом: Если не будет оценки, следующее событие будет еще хуже

Такие случаи – не единичны, отметил Александр Кихтенко

Если относительно нападения на активистов движения "Патриоты – За жизнь" под Харьковом не будет оценки, то будут следующие события, и они могут быть еще хуже.

Об этом во время ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил экс-глава Донецкой ОГА Александр Кихтенко.

Гость студии, комментируя нападение радикалов на автобус активистов из организации "Патриоты – За жизнь" под Харьковом, отметил, что его прежде всего интересует профилактическая работа правоохранительных органов для предотвращения подобных инцидентов.

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"Почему допускаются эти случаи? Это же не единичный случай, это он уже крайний, наиболее такой жесткий, но ведь до этого были и другие случаи. Почему нет оценки? И самое главное - а кто заказчики? Потому что то, что там задержали оперативно, по горячим следам 14 человек, ну, а сколько из них дойдет до суда? Я уверен, что немного, и это все пойдет на спад, судя по предыдущим случаям. Нужно разобраться, кто заказчики? А кто давал команду? А кто организовывал? А откуда эти люди? Это из "Нацкорпуса" или не из "Нацкорпуса"? Этим нужно заняться и дать оценку, а если не будет этой оценки, будет следующее событие, и, может, еще гораздо хуже, чем сейчас", – сказал Александр Кихтенко.

Напомним, 27 августа на трассе Киев-Харьков под Люботином представителями "Национального корпуса" и "Азова" было совершено вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 человека организации "Патриоты – За жизнь". Автобус был заблокирован, и по нему был открыт огонь из автоматического оружия.

В свою очередь, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин заявил, что политсила будет просить Европарламент признать "Нацкорпус" террористической организацией.

Впоследствии глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий обнародовал заявление относительно событий с нападением на автобус активистов из организации "Патриоты - За жизнь" под Харьковом. Он прямо не подтвердил, что напали его люди, но дал понять, что поддерживает такие действия.

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