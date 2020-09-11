live
Новости » Политика Читати новину українською

Киевский апелляционный суд 29 сентября рассмотрит апелляцию по иску академика Пешко о бездействии Офиса генпрокурора

Анатолий Пешко. Фото peshko.com.ua

Киевский апелляционный суд 29 сентября рассмотрит апелляцию на решение Печерского райсуда Киева об отклонении жалобы академика Анатолия Пешко по поводу бездействия Офиса генпрокурора. Речь об отказе Офиса генпрокурора регистрировать заявление Пешко об уголовном преступлении при принятии Верховной Радой закона о рынке земли в Украине.

Напомним, 30 марта 2020 года Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельхозназначения", которым был открыт рынок земли в Украине.

На следующий день академик Анатолий Пешко подал в ГБР и Офис генпрокурора заявления о преступлениях по ряду статей при принятии этого закона. В частности, Пешко указывает, действия Президента и 259 народных депутатов подпадают под статьи "госизмена", "злоупотребление властью", "пособничество в мошенничестве". Пешко отмечает, что этот закон наносит ущерб государственной и экономической безопасности Украины, открывает путь к незаконным оборуткам с землей.

В Офисе генпрокурора отказались вносить это заявление в ЕРДР, мотивируя это якобы отсутствием состава преступления.

Печерский райсуд столицы, в который Пешко обратился с жалобой на действия Офиса генпрокурора, вернул ее академику. После этого Пешко обжаловал такое решение Печерского суда в Киевском апелляционном суде.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Мэр Ивано-Франковска призвал горожан к протестам из-за карантина Мэр Черновцов заявил о возможных протестах в городе из-за "красной" зоны карантина Профсоюз "Энергоатома" 19 августа планирует акцию протеста в Киеве В Сан-Франциско состоялась акция в поддержку протестующих в Беларуси
Loading...

программы канала ZIK

Европа осудила правый экстремизм в Украине |
Геннадий Москаль | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Избирательные гонки. История танкера DELFI. Мир на Донбассе | Ток-шоу
Скандальное интервью Богдана. Правила въезда для иностранцев. Разработка вакцины | #Новости | 10.09.20
Заявление нардепки Янченко: сомневаюсь, что она сильно оговорилась, - Кацман