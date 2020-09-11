Киевский апелляционный суд 29 сентября рассмотрит апелляцию по иску академика Пешко о бездействии Офиса генпрокурора

Анатолий Пешко. Фото peshko.com.ua

Киевский апелляционный суд 29 сентября рассмотрит апелляцию на решение Печерского райсуда Киева об отклонении жалобы академика Анатолия Пешко по поводу бездействия Офиса генпрокурора. Речь об отказе Офиса генпрокурора регистрировать заявление Пешко об уголовном преступлении при принятии Верховной Радой закона о рынке земли в Украине.

Напомним, 30 марта 2020 года Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельхозназначения", которым был открыт рынок земли в Украине.

На следующий день академик Анатолий Пешко подал в ГБР и Офис генпрокурора заявления о преступлениях по ряду статей при принятии этого закона. В частности, Пешко указывает, действия Президента и 259 народных депутатов подпадают под статьи "госизмена", "злоупотребление властью", "пособничество в мошенничестве". Пешко отмечает, что этот закон наносит ущерб государственной и экономической безопасности Украины, открывает путь к незаконным оборуткам с землей.

В Офисе генпрокурора отказались вносить это заявление в ЕРДР, мотивируя это якобы отсутствием состава преступления.

Печерский райсуд столицы, в который Пешко обратился с жалобой на действия Офиса генпрокурора, вернул ее академику. После этого Пешко обжаловал такое решение Печерского суда в Киевском апелляционном суде.