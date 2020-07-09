Киевом сегодня руководят те же люди, которые были при Черновецком, – Дубинский

Александр Дубинский Скриншот видео

Нардеп назвал фамилии "реальных управителей" столицы

Виталий Кличко не является, по сути, мэром Киева и не принимает ключевые решения, которые и определяют то, что происходит в Киеве. Это принимает ряд реальных управителей города.

Об этом в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявил народный депутат (фракция "Слуга народа") Александр Дубинский.

"Власть пытается зацементировать происходящее в Киеве. Я говорю, в первую очередь, о Виталие Владимировиче Кличко, как ширме всего происходящего и реальных управителей города. Потому что Кличко не является, по сути, мэром и, честно говоря, мне кажется, это уже для всех очевидно, не принимает ключевые решения, которые и определяют происходящее в Киеве. Определяет это Денис Комарницкий", – заявил Александр Дубинский.

Нардеп продолжил: "Помимо Комарницкого, его бизнес-партнером является некто Сергей Кучер и некто Степан Черновецкий, сын того самого Леонида Михайловича Черновецкого. И когда мы с вами говорим, называем фамилии Кличко, Тищенко, мы должны на самом деле понимать, что это все шелуха. Почему? Потому что на самом деле Киевом сегодня управляют те же самые люди, которые управляли им при Черновецком. Это те самые люди, которые находятся в среднем менеджменте, который контролирует все коммунальные предприятия города Киева, через которые уходят 20% бюджета. Это примерно 14 млрд грн в год просто "откатами" через коммунальные предприятия, через которые осваивается бюджет Киева. Это те же самые люди, которые сегодня распределяют все строительные потоки. Это Никоновы, это те же Черновецкие, это те же Кучеры, это те же Комарницкие, Непопы и другие ребята, которые сегодня контролируют все стройки. Микитась, кстати, среди них".

Напомним, ранее народный депутат Александр Дубинский заявлял, что праймериз партии "Слуга народа" на выборах городского головы Киева будут проходить в четыре этапа.

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