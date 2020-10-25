Киев вошел в сотню лучших городов мира
Впрочем, до полусотни лучших - еще далеко
Киев поднялась на 52 пункта и занял 87 строчку в рейтинге лучших городов мира. Об этом говорится в рейтинге The World’s best cities.
Стоит заметить, в прошлом году столица Украины занимала 139 строчку в этом же рейтинге.
“Киев, столица Украины, возможно, не первая европейская столица, что приходит на ум, но одна из самых ярких. Город - живая энциклопедия истории славянской культуры, которая имеет 1 500 лет”, — говорится в описании города.
При этом в тройку лидеров рейтинга, как и в прошлом году, вошли Лондон, Нью-Йорк и Париж.
Примечательно, британская столица возглавляет рейтинг шестой год подряд.
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Ранее сообщалось, что Киев попал на четвертое место мирового рейтинга городов с самым грязным воздухом.