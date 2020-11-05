"Кейс" Юрченко демонстрирует, что антикоррупционные органы не могут довести до ума начатое дело, – Якубин

Алексей Якубин Фото из открытых источников

Политолог заявил, что структуры, которые борются с коррупцией, нуждаются в сокращении и перезагрузке

Дело в отношении народного депутата Александра Юрченко демонстрирует, что антикоррупционные органы не могут довести до ума начатое дело.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин.

Эксперт отметил, что ключевая проблема относительно антикоррупционных органов в Украине заключается в том, что они, несмотря на то, что имеют достаточное финансирование и надлежащие полномочия, не показывают результата не только относительно "посадок", но и по возврату средств в государственный бюджет.

"Почему они так работают? Я считаю, что это связано как раз с тем, что мы с вами, видимо, когда могли поддерживать в 2014-2015 годах создание этих органов, считали, что они будут бороться с "элитной", топ-коррупцией, но на самом деле у меня складывается впечатление, что эти органы не переходят определенные "красные линии", о которых существуют, возможно, определенные негласные договоренности с властью. Плюс, возможно, функция этих органов, в контексте того, что мы помним, достаточно большие средства на них выделяли западные доноры, заключалась просто в том, чтобы собирать данные об украинском политическом классе, об их состоянии, но запускать только тогда, когда что-то нужно. Например, идет какой-то сигнал из одного из центров на Западе", - сказал Алексей Якубин.

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Политолог обратил внимание на то, что ситуация вокруг нардепа Юрченко была до местных выборов, а после них началось смягчение.

"Мне кажется, что "кейс" Юрченко нам тоже очень показательно демонстрирует, что наши антикоррупционные органы даже то дело, которое они сами же начали, а это дело, напомню, вело НАБУ, "раскручивало" и тому подобное, не могут до ума довести", – отметил Алексей Якубин.

По его мнению, улучшить работу антикоррупционных органов поможет их перезагрузка, а также сокращение, чтобы избежать дублирования функций.

Напомним, 15 сентября НАБУ обнародовало материалы о передаче части взятки народному депутату Александру Юрченко из фракции "Слуга народа". А через два дня генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала ходатайство о содержании его под стражей.

Впоследствии САП вручила народному депутату подозрение во взяточничестве.

21 сентября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Александру Юрченко в виде содержания под стражей до 9 ноября.

24 сентября за народного депутата из "Слуги народа" Александра Юрченко внесли 3 миллиона 1656 гривен залога.

А 4 ноября стало известно, что Высший антикоррупционный суд принял решение снять электронный браслет с народного депутата Александра Юрченко, которого Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в получении взятки и причастности к коррупционной схеме в парламенте.