Казус протокола №13. Как Украина вышла из соглашений по перемирию на Донбассе

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

Перемирие на Донбассе под угрозой после заседания ТКГ 16 сентября

16 сентября на заседании Трехсторонней контактной группы стороны сделали огромный шаг назад от перемирия, которое длится на Донбассе уже полтора месяца.

В протоколе №13 ТКГ говорится, что Украина вышла из мер по прекращению огня, которые определяли механизм перемирия.

Однако после отказа Киева провести инспекцию в Шумах (такая опция в "Меры" была заложена), стороны сочли, что Украина дезавуировала договоренности. И теперь их надо перезаключать заново. Об этом сообщает "Страна".

Как порвали договоренности о перемирии

В распоряжении "Страны" оказался протокол заседания Минской контактной группы от 16 сентября.

Это заседание интересно тем, что оно состоялось после Берлинской встречи Андрея Ермака и Дмитрия Козака, где стороны не смогли договориться практически ни о чем. Даже не согласовали заявлений, которые усиливают режим прекращения огня.

"Страна" детально рассказывала об этом в материале "Один пункт из восьми. Что на самом деле согласовал Ермак в Берлине по Донбассу".

Последняя встреча Трехсторонней контактной группы усугубила эту ситуацию.

В документе принимается к сведению информация "ДНР" и "ЛНР" о нарушениях режима перемирия со стороны Украины. Речь об открытии снайперского огня, из-за чего погиб один из сепаратистов, а также оборудовании позиций ВСУ под Шумами, которые приблизились к позициям "ДНР".

В связи с чем Донецк предложил провести еще одну инспекцию в Шумах вместо той, которая сорвалась на прошлой неделе. Однако Украина в этом отказала. Но главное прописано в пункте 2.1.9 протокола: "Выход Украины из согласованных договоренностей о выполнении "Мер" от 22 июля 2020 года".

Тут нужно объяснить следующую вещь. Дело в том, что требование инспекции под Шумами исходит из указанных выше мер по перемирию, которые подписала Украина в июле. Это одна из причин, по которой Киев сначала на эту инспекцию согласился.

Теперь Украина своим отказом соблюдать подписанные договоренности из них официально вышла. И на следующем заседании подгруппы по безопасности стороны решили обсудить новые меры по усилению режима прекращения огня.

В сухом остатке мы имеем ситуацию, при которой меры по прекращению огня де-юре уже недействительны.

Отметим, вряд ли Украина лично заявила, что выходит из условий перемирия. Скорее всего, так истолковали партнеры по ТКГ отказ Киева следовать "Мерам" в части инспекции.

Это подтверждается и вчерашним заявлением "ДНР".

"Украина отказалась от задействования согласованного 22 июля в рамках мер по усилению режима прекращения огня координационного механизма реагирования на нарушения. Тем самым все дополнительные меры были разрушены украинской стороной", - заявили в "МИД республики".

"Сожалеем о позиции украинской стороны, из-за которой весь пакет мер придется согласовывать заново", - говорится в заявлении.

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Два сигнала от Москвы

По остальным важным вопросам прогресс, судя по протоколу, возможен лишь после того, как Рада изменит противоречащее Минским соглашениям постановление о местных выборах - где указано, что выборы в регионе пройдут лишь после того, как Украине вернут границу.

Это неизменное требование России, без которого она отказывается проводить обмен пленными и реализовывать другие подвижки. Включая проведение новой нормандской встречи на уровне глав государств.

Однако решать проблему у Зеленского не торопятся. Вчера отменили заседание фракции "Слуга народа", где этот вопрос должен был обсуждаться - сославшись на болезнь вице-премьера Резникова.

И пока есть большие сомнения, что Рада вообще сможет пробиться через протесты националистов и правой оппозиции, чтобы поменять постановление.

А без этого шансов о чем-то еще договориться с Москвой мало.

Оттуда вчера пришло сразу два сигнала о том, что до выборов встречи лидеров "нормандской четверки" не будет. И вообще о скептицизме российского руководства относительно Зеленского.

Сначала об этом в несколько абстрактных фразах заявил Песков - мол, встреча может быть в принципе в обозримом будущем, но для этого много чего нужно сделать.

А ближе к вечеру появилось заявление Лаврова, который довольно жестко раскритиковал Зеленского и сказал, что при таком президенте Украины Минские соглашения вряд ли будут выполнены.

"То есть в России дают понять, что помогать с пиаром Зеленскому перед выборами не намерены. Только если он начнёт выполнять политическую часть. Во что, судя по всему, в Кремле не особо уже и верят", - анализирует телеграм-канал "Политика Страны".