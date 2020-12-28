Каждый хорошо понимает – на сегодня опасности от РФ нет, – Охрименко о заявлении президента относительно всеобщей мобилизации

Александр Охрименко Скриншот видео

Эксперт подчеркнул, что проблема на Донбассе есть, но решить ее за счет раздачи оружия населению нереально

Заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно общей мобилизации украинцев, вероятно, сделано либо случайно, либо для красного словца.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Гость ток-шоу, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о вероятности всеобщей мобилизации, которая коснется не только мужчин, но и женщин, выразил удивление, зачем глава государства сделал такое заявление.

"Честно говоря, я не понимаю, зачем он все это говорил. Каждый хорошо понимает: на сегодняшний момент никакой опасности со стороны России нет. Да, проблема на Донбассе есть, но решить это за счет раздачи оружия – абсурдно. Вот как раз свежая новость, что СНБО думает, а не сделать ли территориальную (оборону. – Ред.), раздать оружие по домам... Честно говоря, я так понимаю, что это для красивого словца. Скорее всего, он (президент Украины Владимир Зеленский. - Ред.) либо оговорился, либо решил, чтобы красиво было, и сказал", – отметил Александр Охрименко.

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Напомним, глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что на вопрос о возможном нападении России из временно оккупированного Крыма любой президент ответил бы так же, как и Владимир Зеленский. По словам Кравчука, ответ связан с вопросом, который задал журналист. "Журналист задал вопрос: если бы из Крыма было нападение России, как бы вела себя Украина? Президент ответил: если бы такое произошло, мы бы защищали свою землю и защищать пошли бы все. И вопрос был "если бы", и ответ был в том же ракурсе", – сказал первый президент.

Ранее сообщали, что Владимир Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса. Особый статус теперь продлится минимум до 31 декабря 2021 года.