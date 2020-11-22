Казахстан не подтвердил встречу с делегацией из Украины из-за фальшивых справок, - СМИ

Владислав Криклий Министерство инфраструктуры Украины

Украинскую делегацию обвинили в фальсификации результатов ПЦР-тестирования на COVID-19

Казахстан не подтвердил встречу с членами украинской делегации - министром инфраструктуры Владиславом Криклием и послом Украины в республике Казахстан Петром Врублевским из-за якобы фальшивых справок об отсутствии COVID-19. Об этом сообщают Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры и казахское издание Tengrinews.kz.

Так, 10 ноября Криклий планировал встретиться с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым по транзиту из Азии в ЕС по альтернативному маршруту в обход России. Однако, встреча не была окончательно подтверждена казахской стороной.

По данным Tengrinews.kz, встреча не состоялась из-за того, что украинская делегация прибыла в Казахстан с поддельными справками об отсутствии коронавируса.

Также в СМИ добавили, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль лично извинился перед Аскаром Маминым за инцидент и своих подчиненных. Однако казахстанский премьер якобы эти извинения принимать отказался.

В то же время в Мининфраструктуры ответили, что информация о фальсификации ПЦР-тестов украинской стороной является клеветой.

"Тестирование министр инфраструктуры проходил в лаборатории Into Sana в Киеве перед отлетом в командировку", - добавили в пресс-службе министерства.

Напомним, ранее президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк сообщал, что в Украине полностью отсутствует система контроля качества по ПЦР-тестам для выявления больных коронавирусом.