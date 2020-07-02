Катастрофа самолета МАУ: 5 стран объединились в вопросе выплаты компенсаций Ираном
Украина получила право вести переговоры с Ираном от имени стран жертв
В четверг, 2 июля, страны, граждане которых погибли в авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране, подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в переговорах о выплате компенсаций Ираном. Об этом сообщает пресс-служба МИД в Facebook.
"Сегодня страны Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752, в которую входят Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция подписали Меморандум о взаимопонимании в сотрудничестве на переговорах о выплате компенсаций Исламской Республикой Иран", - говорится в сообщении.
Как отмечается, идея меморандума принадлежала Украине. Согласно документу, государства будут выступать единым фронтом и помогать друг другу как группа стран, которые пострадали.
По данным МИД, меморандум определяет Украину представителем, что позволяет государству вести переговоры с Ираном от имени группы.
"Я рад, что участники группы поддержали нашу инициативу. Это важно, потому что теперь мы формализовали общий подход в межгосударственных переговорах по привлечению Ирана к ответственности за сбивание самолета", - добавил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Сегодня страны Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752, в которую входят Украина, Канада,...Опубликовано Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine Четверг, 2 июля 2020 г.
Напомним, недавно Иран направил во Францию "черные ящики" сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") для того, чтобы французские специалисты провели их расшифровку.