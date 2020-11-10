Карасев: Трамп смотрел на Украину сквозь призму РФ, а Байден смотрит на РФ сквозь призму Украины

Вадим Карасев Скриншот из видео

США и в дальнейшем будут отрывать Украину от России, говорит политолог

Президент США Дональд Трамп смотрел на Украину сквозь призму РФ, а Джо Байден, наоборот, смотрит на Россию сквозь призму Украины. Для Байдена Украина является главным инструментом для того, чтобы загонять Россию в евразийский тупик.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Эксперт спрогнозировал, как будут действовать США на международной арене после победы на президентских выборах демократа Джо Байдена.

"Они будут пытаться вернуть себе мировое лидерство, восстановить трансатлантическое партнерство со странами Европы и Европейского Союза, НАТО плюс Британия. В-третьих, это полностью оторвать уже постсоветские страны, постсоветское пространство от РФ. Это Беларусь, Украина, Грузия", – отметил Вадим Карасев.

Политолог прогнозирует, что США и в дальнейшем будут отрывать Украину от России.

"Если Трамп смотрел на Украину сквозь призму России и вообще не понимал до конца, что такое Украина, особенно, современная Украина, то Байден, который очень хорошо знает постсоветское пространство, и еще и советское пространство, и хорошо разбирается в Украине, смотрит на Россию сквозь призму Украины. То есть для того, чтобы и дальше загонять Россию в евразийский тупик, для него здесь Украина является главным инструментом", – сказал Вадим Карасев.

Напомним, 7 ноября в США несколько средств массовой информации на основе данных о подсчете бюллетеней и своих экспертных оценках объявили о победе Джо Байдена на выборах главы страны. По предварительным подсчетам, Байден победил в Пенсильвании, и в целом по стране набрал 273 голоса выборщиков из 270 необходимых.

Сразу после этого Джо Байден заявил о его избрании на должность главы государства. По словам политика, он обещает быть президентом всей страны.

В свою очередь, Дональд Трамп подчеркнул, что штаб будет оспаривать результаты выборов в суде на следующей неделе, и добавил, что "Байден спешит по ошибке "поставить" себя вместо победителя".