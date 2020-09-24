Карасев: Досрочные выборы в ВРУ не исключены, но будет инициировать их не власть, а обстоятельства

Вадим Карасев Скриншот видео

Политолог объяснил, почему досрочные выборы не выгодны для "слуг народа"

Проведение досрочных парламентских выборов в 2021 году не исключено, однако инициировать их будут не президент Украины Владимир Зеленский или монобольшинство, а обстоятельства.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Политолог отметил, что все народные депутаты от "Слуги народа" подтвердят, что монобольшинство существует, потому что если его нет – то необходимо проводить досрочные выборы в Верховную Раду. Однако, говорит Вадим Карасев, если это произойдет, то многие из монобольшинства уже в парламент после выборов не попадут.

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"При этом я все же не исключаю досрочные парламентские выборы в 2021 году, но не президент будет инициатором этого или "Слуга народа", монобольшинство, а обстоятельства, потому что они могут быть такие в стране... Например, хаос, падение экономики, забастовки", – сказал политолог.

Как сообщали ранее, политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман заявлял, что во властных кругах рассматривают план срыва местных выборов из-за того, что рейтинг "слуг народа" "проседает".

А вот политолог Вадим Карасев считает, что сочетание местных выборов с парламентскими может спасти "Слугу народа" на местных выборах, потому что многие из тех, кто будет голосовать за "слуг" в парламенте, могут проголосовать за них и в местные советы.