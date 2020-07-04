Кандидаты на кресло мэра Киева: Александр Дубинский и Александр Качура вызывают однопартийцев на дебаты

Диалоги предлагают провести на телеканале ZIK

Депутаты от фракции "Слуга Народа" Александр Дубинский и Александр Качура вызывают однопартийцев-кандидатов на кресло мэра Киева на открытые дебаты.

"Вызываем на партийные дебаты "Слуги Народа" по выбору кандидата в меры Киева Ирину Верещук, Николая Тищенко и Виктора Ляшко", - отметили нардепы.

Местом встречи они заявили телеканал ZIK - ток-шоу "19" с ведущими Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачовым.

Напомним, накануне вечером именно на этой площадке состоялись первые дебаты кандидатов на кресло мэра Киева от "Слуги Народа" Александра Дубинского и Александра Качуры. В частности, они рассказали избирателям о своих программах и каким видят город Киев через пять лет.

Полное видео дебатов можно посмотреть здесь.