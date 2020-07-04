live
Новости » Политика Читати новину українською

Кандидаты на кресло мэра Киева: Александр Дубинский и Александр Качура вызывают однопартийцев на дебаты

ZIK.UA

Диалоги предлагают провести на телеканале ZIK

Депутаты от фракции "Слуга Народа" Александр Дубинский и Александр Качура вызывают однопартийцев-кандидатов на кресло мэра Киева на открытые дебаты.

"Вызываем на партийные дебаты "Слуги Народа" по выбору кандидата в меры Киева Ирину Верещук, Николая Тищенко и Виктора Ляшко", - отметили нардепы.

Местом встречи они заявили телеканал ZIK - ток-шоу "19" с ведущими Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачовым.

Напомним, накануне вечером именно на этой площадке состоялись первые дебаты кандидатов на кресло мэра Киева от "Слуги Народа" Александра Дубинского и Александра Качуры. В частности, они рассказали избирателям о своих программах и каким видят город Киев через пять лет.

Новости по теме: Дубинский уверен, что "Слуга народа" будет иметь "золотую акцию" в Киевсовете

Полное видео дебатов можно посмотреть здесь.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Вода возле затонувшего танкера Delfi не загрязнена нефтепродуктами, - Одесская ОГА В Одессе из-за утечки топлива с "Делфи" закрыли пляж В случае повышения пошлины на нефтепродукты Украина потеряет диверсифицированную систему нефтеобеспечения, – аналитик Участник рынка: Нельзя повышать пошлины на нефтепродукты
Loading...

программы канала ZIK

Дубинский vs Качура: Дебаты кандидатов на кресло мэра
Народ против | Нацбанк. Усиление карантина. Эпоха бедности, состояние экологии | 02.07.20
Отставка Смолия. Местные выборы: Кто пойдет в мэры Киева | Инсайды недели с Наташей Влащенко | 3.07.20
Смолия уволили. Активисты на улицах. Внеочередное заседание ВР | Ток-шоу
Скандальный законопроект
Местные выборы. Отставка главы НБУ Смолия. Новое видео Клитиной | Ток-шоу