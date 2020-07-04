Кандидатуру вице-премьера по ОПК могут определить через неделю, - Зеленский

Владимир Зеленский РБК-Украина

Приоритетом для власти является сохранение рабочих мест и развитие украинских предприятий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кандидатуру на должность вице-премьер-министра по вопросам промышленной политики и оборонно-промышленного комплекса могут определить за неделю. Об этом он сказал во время рабочей поездки к Одесской области.

По его словам, сохранение рабочих мест и развитие украинских предприятий - это один из приоритетов власти.

"Для нас это очень важный вопрос. Мы решили восстановить должность вице-премьера по промышленной политике. Мы уже увидели многих профессиональных людей - сейчас выбираем лучшую кандидатуру", - отметил Владимир Зеленский.

Претенденты на должность вице-премьера по вопросам ОПК и космической отрасли пройдут спецпроверку, которую организуют Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро.

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Ранее сообщалось, что в правительстве планируется создание должности вице-премьер-министра оборонно-промышленного комплекса.