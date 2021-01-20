live
Новости » Политика Читати новину українською

Кандидат на пост главы Пентагона поддержал оказание военной помощи Украине

Ллойд Остин BBC

Ллойд Остин подчеркнул, что поддерживает оказание военной помощи летальным вооружением для обеспечения Украины необходимой техникой для самозащиты

Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин поддержал предоставление военной помощи Украине. В частности, он выступил за предоставление летального вооружения. Об этом он заявил в ходе обсуждений в Сенате, передает ТАСС.

"В случае утверждения (его кандидатуры на пост главы Пентагона, - ред.) и при условии продолжения прогресса в реформах в сфере управления и борьбы с коррупцией, я буду решительно поддерживать усилия по обеспечению подготовки, предоставления техники и консультативной поддержки, чтобы помочь украинским силам сохранить территориальную целостность страны в условиях продолжающейся агрессии со стороны России", - заявил отставной генерал.

Он подчеркнул, что "поддерживает оказание военной помощи летальным вооружением для обеспечения Украины необходимой техникой для самозащиты".

Новости по теме: Пентагон может впервые возглавить афроамериканец

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США заключило контракт с компанией SAFE Boats International на изготовление патрульных катеров Mk VI, два из которых будут переданы Украине.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Бизнес на крови: Активисты под посольством Литвы провели акцию против работы супермаркетов Новус в Крыму Стало известно, когда состоится саммит "Крымской платформы" УЗ готовится возобновить сообщение с прилегающими к Крыму территориями Угрожали активистам и задерживали людей: Полиция сообщила о подозрении двоим участникам НВФ из Крыма
Loading...

программы канала ZIK

Олег Ляшко | Ток-шоу
Тарифные колебания. Ситуация на Донбассе. Вакцинация. События в США | Ток-шоу
Декоммунизация страны. Государственные выходные.
Надежда Савченко | Ток-шоу
Геннадий Москаль | Ток-шоу
Раскол монобольшинства. Коронавирус в Украине и мире. Непогода в мире | Детали дня | 19.01.21