Кандидат на пост главы Пентагона поддержал оказание военной помощи Украине

Ллойд Остин BBC

Ллойд Остин подчеркнул, что поддерживает оказание военной помощи летальным вооружением для обеспечения Украины необходимой техникой для самозащиты

Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин поддержал предоставление военной помощи Украине. В частности, он выступил за предоставление летального вооружения. Об этом он заявил в ходе обсуждений в Сенате, передает ТАСС.

"В случае утверждения (его кандидатуры на пост главы Пентагона, - ред.) и при условии продолжения прогресса в реформах в сфере управления и борьбы с коррупцией, я буду решительно поддерживать усилия по обеспечению подготовки, предоставления техники и консультативной поддержки, чтобы помочь украинским силам сохранить территориальную целостность страны в условиях продолжающейся агрессии со стороны России", - заявил отставной генерал.

Он подчеркнул, что "поддерживает оказание военной помощи летальным вооружением для обеспечения Украины необходимой техникой для самозащиты".

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Ранее сообщалось, что Министерство обороны США заключило контракт с компанией SAFE Boats International на изготовление патрульных катеров Mk VI, два из которых будут переданы Украине.