Канада выделит для Украины 4,3 млн канадских долларов на поддержку обороны и безопасности, - МИД

Франсуа-Филипп Шампань CTV News

Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Украины и Канады

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань во время разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что канадское правительство решило выделить дополнительные 4,3 млн канадских долларов на поддержку сектора безопасности и обороны Украины. Об сообщает пресс-служба МИД.

Согласно сообщению, Кулеба рассказал коллеге о ситуации безопасности на Донбассе и интенсивных усилиях Украины по политико-дипломатическому урегулированию в нормандском формате и на консультациях в Минске. Вместе с тем Шампань заверил, что Канада полностью поддерживает усилия Украины.

Кроме этого, дипломаты отметили образцовое взаимодействие двух государств в сфере безопасности. В частности, Кулеба выразил благодарность за активное участие канадских военнослужащих в операции Unifier и важный вклад Вооруженных Сил Канады в укрепление безопасности нашего государства во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины.

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Как отмечается, особенно важной темой разговора стала дальнейшая координация действий перед следующим этапом переговоров с Исламской Республикой Иран относительно компенсаций за сбивание самолета рейса PS752. Руководители внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями относительно хода событий в Республике Беларусь.

Что касается экономических вопросов, то Кулеба проинформировал о завершающей стадии формирования украинской делегации для переговоров по расширению действия соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой.

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Напомним, ранее ряды Канады и Франции предложили Украине свою помощь после крушения самолета АН-26 у Чугуева Харьковской области.