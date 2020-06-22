Канада планирует строить в Украине горно-обогатительный комбинат

Президент Украины Владимир Зеленский Украинская правда

По словам президента, между Украиной и Канадой, кроме экономических отношений, существуют и геополитические

Канада планирует инвестировать 1,1 млрд долларов в строительство в Украине горно-обогатительного комбината. Об этом в интервью The Globe and Mail рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Компания Black Iron – канадская компания, которая хотела инвестировать в Украину, в горно-обогатительный комбинат. Я это очень хорошо знаю, ведь сам из Кривого Рога и инвестиция именно в мой родной город. Эта проблема "зависла" в течение 10 лет, но это такой крупный инвестор. Размер инвестиции – 1,1 миллиарда долларов США. Они не могли зайти в Украину. Сейчас мы этот вопрос почти решили. Министерство обороны работает вместе с нашим Министерством экономики, уже нашли это место (для строительства горно-обогатительного комбината – ред.). Это будет очень большое сотрудничество", - сказал Зеленский.

По словам президента, между Украиной и Канадой, кроме экономических отношений, существуют и геополитические.

"Между нашими странами есть экономические отношения, есть геополитика. И наши люди должны чувствовать себя одинаково свободно, просто, открыто – как канадцы в Украине, так и украинцы в Канаде. Поэтому мы говорим о либерализации", - добавил Зеленский.

Напомним, 15 июня Владимир Зеленский сообщил, что Канада согласилась пересмотреть возможность упрощения визового режима для Украины.