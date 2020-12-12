Кальцев: Союз "слуг" и их приспешников пытается незаконно избрать губернатора главой Запорожского областного совета

Фото из открытых источников

Союз "Слуг народа" и их приспешников пытается незаконно избрать губернатора главой Запорожского областного совета. Об этом заявил народный депутат, председатель Запорожской региональной организации "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владимир Кальцев.

По результатам местных выборов, состоявшихся 25 октября, ОПЗЖ оказалась лидером доверия среди избирателей. 11 декабря прошло первое заседание новоизбранного облсовета, на котором должно было быть избрано его руководство. Однако из-за желания власти сделать главой областного совета нынешнего председателя Запорожской ОГА Виталия Боговина демократическая процедура голосования была сорвана.

Как подчеркнул Владимир Кальцев, голосов за Боговина нет и "слуги" всеми способами пытаются затянуть выборы главы облсовета.

"Честно победить он не может, поэтому применяются различные манипуляционные технологии, срывается демократическая процедура выборов, затягивается голосование. В попытке лихорадочно найти голоса на депутатов оказывается давление", – отметил Владимир Кальцев.

Он подчеркнул, что в облсовете создан союз из "Слуги народа", "Оппоблока", "Батькивщины" и "Єднання", единственная цель которого – поделить между собой должности.

"Представители политсил, которые вошли в союз со "Слугой народа", фактически предали своих избирателей, ведь ранее они заявляли о своей оппозиционности. Но получив мандаты, они тут же об этом забыли. Интересы избирателей их не волнуют. После этого людям ждать от такой власти помощи не приходится", – сказал политик.

Владимир Кальцев подчеркнул, что депутаты от ОПЗЖ будут добиваться честных и законных выборов главы облсовета, а в своей деятельности будут исходить исключительно из интересов избирателей.

"Мы будем делать все, чтобы защитить интересы граждан и обеспечить развитие региона", – акцентировал Владимир Кальцев.

Фото из открытых источников

Заседание затянулось до ночи. После процедуры тайного голосования, когда кандидатура губернатора провалилась, счетная комиссия отказалась установить результаты этого голосования, а один из членов попытался похитить документы.

Представители ОПЗЖ обратились в правоохранительные органы з заявлением о преступлении.

В работе сессии объявлен перерыв до 15 декабря.

Отметим, что всего в состав Запорожского облсовета вошли представители 7 партий: "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Партия Владимира Буряка "Єднання", "Оппозиционный блок", "Батькивщина" и "За майбутнє". Всего в областном совете 84 депутата.