Какая власть – такие аппетиты: Рот на народное добро открывают так, что туда проваливается все, – Симоненко

Петр Симоненко. Фото: Мусиенко Владислав/УНИАН

Какая власть, такие аппетиты, и рот открывают так на народное добро, что туда проваливается все.

Об этом в эфире ток-шоу "15" телеканале ZIK заявил народный депутат Украины II-VII созывов Петр Симоненко.

Гость студии напомнил, что еще при советской власти были государственные дачи у министров и других государственных служащих, однако это были небольшие деревянные дома на 2-3 комнаты. Чиновники приезжали туда на выходных, когда хотели отдохнуть или поработать.

"Теперь же особенность этого всего заключается в том, что они, а в данном случае президент, пожизненно получают ее, находясь на полном государственном обеспечении. Когда уйдет с этой должности, прикрепленная машина, охрана, все это у него будет, минимальные тарифы платежей... Кабинет Министров все это решает", – отметил Симоненко и добавил, что каждая власть имеет свои аппетиты:

"Какая власть, такие аппетиты, и рот открывают так на народное добро, что туда проваливается все".

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все.



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Напомним, недавно Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило на президента Украины Владимира Зеленского два протокола об административном нарушении в связи с непредставлением уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии.





