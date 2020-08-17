Как только власть начинает откровенное давление на СМИ, это означает, что власть начала бояться, - Герман

Анна Герман фото - file.liga.net

Украинцы ожидали от новой власти, что она будет защищать свободу слова, но она давит на каналы, которые имеют независимую позицию

Давление нынешней власти на прессу свидетельствует о том, что она боится. То есть эта власть уже проиграла.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины предыдущих созывов Анна Герман.

"Как только власть начинает откровенное давление на прессу, это означает, что власть начала бояться. А если власть начинает бояться, значит, эта власть уже проиграла. Так как сегодня проиграл Лукашенко, например, когда он начал бояться людей, начал их бить", – подчеркнула гостья ток-шоу.

Вместе с тем Анна Герман отметила, что все украинцы ожидали от новой власти, которая, когда шла на выборы, казалась модерной, современной, что она будет защищать свободу слова в Украине, но получили ту, которая давит на каналы, которые имеют независимые позиции, которые ей не подыгрывают.

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"Власть начала преследовать журналистов и я понимаю это так, что они уже проиграли. И поверьте мне, если они ничего не придумают и не отменят местные выборы осенью, они продуют их под ноль. Это все очевидно, потому что власть начала бояться", - прокомментировала политик.

Напомним, ранее председатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в г. Харьков Андрей Лесик заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда перешли в стадию откровенного террора, понимая, что они теряют поддержку граждан Украины.

Также добавим, что 6 августа Шевченковский райсуд Киева отказал СБУ и прокуратуре в аресте имущества и корпоративных прав телеканала "112 Украина".

Канал считает такое требование власти попыткой рейдерского захвата со стороны СБУ по заданию президента Зеленского.

Как сообщали, дело велось СБУ с лета прошлого года и сейчас, накануне местных выборов, спецслужба попыталась его активизировать. Однако суд счел аргументы СБУ и прокуратуры недостаточными и отклонил ходатайство об аресте, указывает издание.