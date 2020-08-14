"Как передвижной цирк": В последнее время "Нацкорпус" предлагал свои услуги партиям и состоятельным людям, – Крюкова

Светлана Крюкова Скриншот видео

Такие организации предлагают целые прейскуранты своих услуг, отметила журналистка

В течение последних семи месяцев "Национальный корпус" ездил по Украине и предлагал свои услуги разным политическим силам и разным состоятельным людям.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила журналистка Светлана Крюкова.

"Мы понимаем, что "Национальный корпус" - это организованная группировка. Более того, по моей информации, которая на протяжении последних семи месяцев, как передвижной цирк, бродила по Украине и предлагала свои услуги разным политическим силам и разным состоятельным людям. Они предлагали свои услуги на аутсорсинге для разных задач. То есть политические задачи - это верхушка, то, на чем они делают себе пиар, набирая себе политическую капитализацию, а есть коммерческая составляющая. Это то, что называется, условно, легальное рейдерство, "крышевание", услуги охраны. То есть эти организации системно занимаются такими услугами и предлагают целые прейскуранты этих услуг. Они ходили-ходили, и, видимо, судя по всему, доходились, нашли себе основных бенефициаров, которые на полную воспользуются подходящей датой и будут "раскачивать" улицу и "раскачивать" власть", – заявила Светлана Крюкова.

Напомним, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил, что предыдущая власть готовится реализовать государственный переворот на День Независимости.

Добавим, как заявлял депутат Европарламента от Греции Алексис Георгулис, Европейский парламент должен осудить волну насилия, которая прокатилась по Украине из-за активизации национал-радикалов.

Ранее сообщали, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует обеспечить неотвратимость наказания для радикалов, которые нападают на людей.