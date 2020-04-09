"Как он скажет Кетцалькоатль". В "Евросолидарности" предложили вести онлайн-уроки истории Парубию, а английский - Порошенко

Французский может преподавать Алексей Гончаренко

Ирина Геращенко Facebook-страница Ирины Геращенко

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко предложила, чтобы бывший спикер Парубий вел уроки истории по онлайн-телевидению в условиях карантина из-за коронавируса. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Мы обращаемся к Министерству образования с требованием привлечь к телевизионным урокам истории Владимира Вятровича и Андрея Парубия, они имеют фазовое образование, я с радостью приму участие в уроке украинского языка и литературы, П. Порошенко, Иванна Климпуш-Цинцадзе и Мария Ионова - перфектно изложат урок английского, Алексей Гончаренко - французского, другие наши коллеги профессионально помогут провести урок математики, информатики, физики, химии", - заявила Геращенко.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Макс Бужанский в своем Telegram-канале оценил инициативу Геращенко.

"Ирина Геращенко пишет, что Европейская Солидарность требует разрешить Парубию вести уроки истории для детей по телевизору. Поддерживаю, если возможно, прошу начать с конкистадоров. Хочу послушать, как он скажет Кетцалькоатл", - написал Бужанский, намекая видимо на специфическую дикцию экс-спикера.

Напомним, с понедельника, 6 апреля, в Украине стартовала "Всеукраинская школа онлайн" с видеоуроками для учеников 5-11-х классов. Общая аудитория первого дня проекта – более 3,3 млн "учеников" разного возраста.