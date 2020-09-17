Как человеку не стыдно? - Разумков заявил, что Юрченко бросил тень на всю власть и должен был бы сложить мандат

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков УНИАН

По словам спикера, в украинской практике уже были случаи, когда политики складывали свои полномочия после подобного

Этот позорный случай бросает тень на весь парламент, на всех народных депутатов, да и на всю власть. Соответствующее заявление в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK сделал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос диктора, потерял ли нардеп Александр Юрченко, которого подозревают во взяточничестве, этические основания быть депутатом.

"Решение такое принимает суд. Я не могу об этом говорить как председатель ВРУ, я могу говорить, пожалуй, как человек. Мы все видели те записи, они, мягко говоря, вызывают реакцию в обществе, и общество увидело, услышало. Мы видим подозрения, мы видим людей, которые задержаны в рамках этого следствия.

Здесь главное, пожалуй, даже не юридическое наказание, которое, я уверен, должно быть в соответствии с действующим законодательством, а то... Я не знаю, как человеку не стыдно, потому что очень много людей, в первую очередь, от партии "Слуга народа", они пришли на надеждах избирателей, что они будут другими. К сожалению, сегодня этот позорный случай – он бросает тень на весь парламент, на всех народных депутатов, на всю власть. И, я думаю, что человек должен был иметь стержень и сделать то, что должна была сделать, – возможно, написать заявление о сложении депутатских полномочий для того, чтобы потом никто никого не обвинял, что есть какое-то давление, что это представитель большинства", - сказал Разумков.

По словам спикера, в украинской практике уже были случаи, когда к политику были обоснованы подозрения и он складывал свои полномочия.

"Мы видели такие ситуации в парламенте, когда к человеку были обоснованы подозрения, народные депутаты складывали с себя депутатские полномочия. И я думаю, что это было бы и по-мужски, и с точки зрения политика. Я понимаю, что политическая карьера на этом завершилась, однако это было бы правильно, и здесь я согласен с президентом, и другими народными депутатами, которые высказывали похожую позицию", - добавил Разумков.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро опубликовало материалы по передачи части взятки народному депутату Александру Юрченко из фракции "Слуга народа", а также призвало генерального прокурора подписать подозрение нардепу.

Сегодня, 17 сентября, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала ходатайство о содержании под стражей народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко, которого подозревают в получении взятки.

Впоследствии Специализированная антикоррупционная прокуратура вручила подозрение народному депутату Украины Александру Юрченко, которого подозревают во взяточничестве. В частности, прокуратура будет просить суд взять нардепа под стражу с возможностью внесения залога в размере 6,5 млн гривен.