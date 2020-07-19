Кадыров обратился к Зеленскому по поводу оскорбившего его видео "Квартала 95" двухлетней давности

Президент Чечни Рамзан Кадыров РИА Новости

Также Кадыров призвал Зеленского закончить "с этой гражданской войной на востоке"

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом "определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения" за оскорбившее его видео "Квартала 95". Об этом Кадыров сообщил в Telegram.

Напомним, в июне журналист Дмитрий Гордон опубликовал в Youtube отрывок из своего интервью с Зеленским 2018 года. В нем Зеленский извиняется перед мусульманами за своих коллег, которые показали нарезку видео с плачущим Кадыровым в шоу "Квартала 95".

Руководитель Чечни опубликовал в Telegram этот отрывок из интервью двухлетней давности и заявил, что в нем Зеленский пытается уйти от прямых извинений перед ним.

"Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого Вы оскорбили!", - написал Кадыров.

"Я сын погибшего Отца, пехотинец Великого Лидера Владимира Путина, защитник своего народа. Выберите и Вы, Владимир Александрович, наиболее подходящий для себя статус, определитесь, наконец, с тем, кто Вы есть. Вы нечестны и изворотливы не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника Порошенко", - резюмировал он.

Также Кадыров призвал Зеленского закончить "с этой гражданской войной на востоке".

Он считает, что гарант Конституции Украины "должен сделать первый шаг".

Напомним, ранее президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что разочаровался в президенте Владимире Зеленском после его инаугурационной речи в Верховной Раде. По его словам, президент в первый день стал "делать воинственные заявления, угрожая захватить территорию соседнего государства".