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Кадровые вопросы: Арахамия назвал, какие вакансии в правительстве будут заполнены еще на этой неделе

Давид Арахамия Фото из открытых источников

Рада рассмотрит кандидатов 18 июня

В четверг, 18 июня Верховная Рада Украины будет голосовать за назначение министра образования и министра защиты окружающей среды. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Министра образования рассматривали – господина Шкарлета. Пообщались, еще не делали голосование. Голосование сначала в группах, а затем по протоколу надо делать фракцию. Я лично буду поддерживать его. В сессионный зал это может быть вынесено в четверг, если мы как фракция будем его продвигать. Если мы решим этого не делать, это будет снято. 

Кстати, я вам не сказал, что в четверг мы планируем назначить господина Абрамовского министром защиты окружающей среды", - сказал Арахамия.

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Напомним, ранее Кабинет министров назначил нового исполняющего обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, им стала бывший заместитель министра энергетики Ирина Ставчук.

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