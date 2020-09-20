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Кадровые изменения в правительстве могут остановить бюджетный процесс, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков Лига.net

Спикер отметил, что сейчас никаких предложений относительно изменений в правительстве нет

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что, по его мнению, нецелесообразно осуществлять кадровые изменения в экономическом блоке правительства при утверждении государственного бюджета на 2021 год. Об этом парламентарий рассказал в эфире канала "Украина 24", сообщает Укринформ

"По состоянию на сегодня предложений по изменению в правительстве в повестке дня Рады нет, - ни по конкретно взятым министрам, ни по кабинету министров в целом. Если мы говорим об общей замене Кабинета министров, я лично считаю, что это нецелесообразно делать во время бюджетного процесса", - сказал председатель парламента.

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По словам Разумкова, назначение новых руководителей министерств экономического блока может остановить бюджетный процесс на следующий год.

"Если мы говорим о финансовый блок, также большой вопрос насколько это будет возможно с учетом того, что если там приходят новые люди, как они зайдут в этот процесс, они не скажут "Мы на него не влияли, давайте переделывать все", и это может остановить процесс формирования бюджета на следующий год. А сегодня этого, на мой взгляд, нельзя допустить", - отметил спикер.

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Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что если бы первичный документ бюджета на 2021 год был бы частично или полностью обсужден с народными депутатами, его прохождение в стенах парламента было бы легче.

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