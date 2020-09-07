Кадровые интриги - не ко времени, потому что из-за них лихорадит правоохранительные органы, - Карасев

Вадим Карасев Фото - скриншот

И ротации в правительстве тоже неуместны, заявил политолог

Кадровые интриги в правоохранительных органах сейчас не ко времени, потому что из-за них эти структуры лихорадит, да и кадровые изменения в Кабинете Министров Украины сейчас тоже неуместны, ведь должна быть хоть какая-то исполнительная вертикаль.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Политолог, комментируя вероятность кадровых изменений в руководстве правоохранительных органов и в Кабинете Министров Украины, отметил, что Офис президента недоволен генпрокурором Ириной Венедиктовой и ее самостоятельной политикой. По его словам, Офису президента хотелось бы иметь другого генерального прокурора, поэтому и задумали рокировку, однако, в частности, глава СБУ Баканов этого не хочет, ведь он, как и генпрокурор, только наладил работу в структуре, которую возглавляет. Эксперт убежден, что эти кадровые интриги – не ко времени, потому что из-за них лихорадит правоохранительные органы.

Новости по теме: Разумков: Рада не получала предложений о кадровых изменениях в правительстве

"То же самое касается и Кабмина. Можно ли каждых три месяца менять министров? Знаете, почему эти разговоры по поводу Минфина? Для того, чтобы влиять на его настроения в ходе бюджетного процесса. За этим кроется бюджетный лоббизм, чтобы он испугался, чтобы он был податлив на разного рода пожелания, "хотелки" тех или иных депутатов, тех или иных лоббистских групп. Поэтому начинают мутить все это", - сказал Вадим Карасев.

Эксперт отметил, что менять правительство до выборов неуместно, ведь должна быть хоть какая-то исполнительная вертикаль. По его мнению, это может произойти после выборов.

Как сообщали, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов может стать новым генеральным прокурором, а действующая глава офиса генпрокурора Ирина Венедиктова может стать министром юстиции.

Напомним, первый заместитель главы Верховной Рады Украины, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что министров экономики и финансов вскоре могут отправить в отставку.