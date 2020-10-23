Кадрового резерва у власти уже нет, - Карасев о возможных ротациях в Кабмине

Политолог Вадим Карасев Из открытых источников

Ротация Кабмина нужна власти для того, чтобы показать, что царь – добрый, а бояре и министры – плохие

Кадровых резервов у власти уже давно нет. Есть ситуативный кадровый резерв, поэтому некоторые министры Кабмина будут уволены.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил политолог Вадим Карасев.

Отвечая на вопрос ведущей, изменится ли существенно после местных выборов кадровый резерв и что будет с Кабмином и монобольшенством в парламенте, Вадим Карасев отметил:

"Какой кадровый резерв? Кадровых резервов уже давно нет. Другое дело, что есть ситуативный кадровый резерв. Но я думаю, что да, некоторых министров уволят для того, чтобы показать, что царь – добрый, а бояре и министры – плохие. Но это все равно ничего не решает. Поэтому относительно Кабмина, думаю, большая перезагрузка может быть", - сказал Вадим Карасев.

Относительно роспуска Верховной Рады, продолжил политолог, если будут провалены результаты "Слуги народа" на местных выборах, то отставки нардепов стоит ждать уже летом.

Более того, что сейчас президент Зеленский дистанцировался от "Слуги народа".

"Он уже не видит себя вместе с ними на будущее. Поэтому может быть и такой вариант, что эта Верховная Рада Украины уйдет в отставку. Будет новая Верховная Рада, пожалуй, ближе к лету. Кстати, об этом говорят и многие функционеры из "Слуги народа". Тогда система несколько изменится. Но пока, я так понимаю, что растеряны все: президент, правительство, Верховная Рада. Потому что здесь коронавирус, денег нет, кадры абсолютно некомпетентны. Но ждем результатов выборов и после них что – то будем знать", - прокомментировал политический эксперт.

Напомним, 25 октября в Украине состоятся очередные местные выборы по новой избирательной системой.

Как сообщали, Центральная избирательная комиссия предупредила, что процесс подсчета голосов избирателей после дня голосования на местных выборах 25 октября будет длительным.