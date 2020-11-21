Кадровая чехарда - показатель кризиса власти и хаоса в управлении государством, - заявление ОПЗЖ

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

В "Оппозиционной платформе - За жизнь" заявили, что кадровый беспорядок, который продолжается в Украине, свидетельствует о кризисе власти и хаосе в управлении государством. Соответствующее заявление было размещено на сайте политсилы.

Приводим его текст дословно:

Кадровая неразбериха во власти продолжается. Очередные разборки близких к власти олигархов закончились перестановками в правительстве. В пятницу, на внеочередном заседании Кабинет Министров неожиданно принял решение отстранить Ольгу Буславец от исполнения обязанностей Министра энергетики и защиты окружающей среды Украины. Как обычно, без объяснения причин, без полноценного отчета о деятельности. Также без обсуждения кандидатуры и презентации программы на ее место назначен новый исполняющий обязанности.

Очевидно, экстренные смены министров из-за подковерной схватки олигархов грозят дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом секторе в начале отопительного сезона. Но об интересах и проблемах людей власть давно не думает. В Зе-команде идет бесконечная борьба между "группами влияния" за ресурсы, "потоки" и контроль над предприятиями.

За полтора года президентства Зеленского в Украине так и не сложилось ответственной вертикали власти. Большинство кадровых назначений на высокие руководящие посты становится результатом интриг, политических сговоров и несет высокие коррупционные риски. Как в калейдоскопе меняются премьеры, министры, губернаторы и руководители ведомств, а ситуация в стране только ухудшается. Еще вчера с помпой назначали реформаторский Кабмин Гончарука, новую команду губернаторов. Сегодня об этих "новых лицах" уже никто не помнит. Был министр и нет министра — это новый стиль управления.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что непрозрачные кадровые решения свидетельствуют об углубляющемся кризисе Зе-власти. У нее нет ни публичных целей, ни программы действий, ни квалифицированных и профессиональных кадров. Случайный набор людей не в состоянии управлять страной. Все что может нынешняя власть — выполнять директивы внешних кредиторов.

Отдельные кадровые перестановки уже не помогут. Для противостояния эпидемии, выхода страны из кризиса, помощи людям нужна полная перезагрузка власти, смена курса и как можно скорее.