Кацман: У Шмыгаля в приоритете сначала стройка, а жизни людей – потом

Политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман Скриншот видео

Политический эксперт и заслуженный журналист Украины Владимир Кацман отметил, что строить дороги – важное дело, но во время эпидемии коронавируса правительство должно правильно расставлять приоритеты. Об этом говорится в блоге Владимира Кацмана на 112.ua.

Приводим его текст дословно:

Нынешняя власть отчаянно гонится за пиаром. Она видит рейтинги, понимает, что люди ей доверяют все меньше и меньше, и пытается ухватиться за любую "соломинку", в теории позволяющую рассказывать населению: "Вот видите, какие мы молодцы".

При этом власть не гнушается использовать абсолютно любые методы. Некоторые примеры "работы" этого правительства и этой власти уже просто шокируют.

Судите сами. Украина отчаянно борется с коронавирусом. В стране уже почти тысяча умерших от Covid-19, множество случаев заражения. И ситуация ухудшается с каждым днем, количество зараженных растет и уже достигает почти тысячу в день.

Кабинет министров, который ранее бахвалился "вовремя введенными карантинными мерами", выглядит откровенно растерянным и продолжает обвинять во всем обычных украинцев, которые, видите ли, "расслабились".

Забывая при этом упоминать о собственных промахах, работающих велюрах и показательном распитии кофе в закрытых ресторанах.

В это же время люди болеют, тратят последние деньги на лечение и ждут от власти хоть каких-то мер. От власти, которая еще несколько месяцев назад в присущей ей показушной форме отчиталась о создании Фонда борьбы с коронавирусом, в который завели очень много денег.

Казалось бы, вот все шансы как-то исправлять критическую ситуацию. Для начала хотя бы использовать деньги по назначению. Но что мы видим теперь.

Верховная Рада голосует за законопроект № 3509, согласно которому часть денег из Фонда борьбы с коронавирусом отправляется… на строительство дорог.

Нет, вам не показалось. Из наиболее важного для страны Фонда забирают деньги и отправляют их на государственную программу "Большая стройка".

Строить дороги – безусловно, важное дело. Но, может, правительство и другие представители власти для начала научатся правильно расставлять приоритеты? Может, они еще раз заглянут в статистику и посмотрят, насколько ухудшается в стране ситуация с Covid-19? Может, узнают, что там с обещанными повышениями зарплат медикам?

В конце концов, может, кто-то из них просто зайдет в ближайшую больницу и убедится, что война с Covid-19 еще далеко не закончена. И медики все еще нуждаются в помощи государства, которое о них периодически забывает.

Потому что, еще раз подчеркну, дороги – это хорошо. Если по ним будет кому ездить.

Напомним, ранее Кацман отмечал, нынешнее правительство действует под лозунгом "50 оттенков серого" и не представляет собой "команду мечты и антикризисных менеджеров".