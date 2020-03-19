Кацман: Рада планировала утром провести заседание, но из-за слухов об обнаружении коронавируса у помощника Шахова – отменила

Владимир Кацман Фото из открытых источников

Сейчас руководство Верховной Рады ожидает прибытия специальных тестов на коронавирус

Утром Верховная Рада Украины планировала провести внеочередное заседание. Под это готовились все документы. Но потом по Раде разошлись слухи о положительных результатах на коронавирус у помощника Шахова и его жены. После этого решили, что все народные депутаты срочно пройдут тесты на коронавирус.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Владимир Кацман рассказал, что после информации о заражении нардепа Сергея Шахова коронавирусом в кабинете главы ВРУ Дмитрия Разумкова состоялось совещание, на котором было принято решение провести исследования на коронавирус всем народным депутатам.

"Утром планировалось провести внеочередное заседание Верховной Рады. Под это готовились все документы. Это точная информация, можете проверять. Но потом по Раде распустились слухи о положительных результатах у помощника Шахова и его жены. Словом, у человека, который близок к нему. После этого решили в кабинете Разумкова, что все народные депутаты срочно пройдут тесты на специальных китайских тестерах, которые заказали, которые везут уже в Киев. Я вам даю эксклюзивную информацию, сидит буквально сейчас руководство Верховной Рады и ждет прибытия этих специальных тестов", – сказал Кацман.

Напомним, народный депутат и член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов заболел на коронавирусну инфекцию после возвращения из Франции.

Впоследствии стало известно, что 12 марта после возвращения в Украину он непосредственно контактировал с членами экологического комитета ВР, в связи с чем они уходят на карантин.

Депутаты из партии "Голос", которые контактировали с инфицированным коронавирусом Шаховим, уже заявили, что перейдут на самоизоляцию.

Как известно, в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, два из них - летальные.

С 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничение через коронавирус. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.