Кацман об ограничении зарплат чиновникам: Власть только сейчас озвучила то, о чем "Оппозиционная платформа – За жизнь" говорит уже несколько месяцев

Политический эксперт Владимир Кацман Фото из открытых источников

Говоря про ограничение зарплат чиновникам высшего ранга и членам наблюдательных советов госпредприятий, власть озвучила то, о чем "Оппозиционная платформа – За жизнь" говорит уже несколько месяцев. Такое мнение высказал журналист Владимир Кацман, сообщает "112 Украина".

"Судя по заявлению президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля, обновленный госбюджет введет предельное ограничение выплат всем топ-чиновникам и членам наблюдательных советов на уровне 10 минимальных зарплат, или 47 тыс. 230 грн. Что ж, это отличная инициатива, вот только исходит она от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Еще 22 января глава политсовета партии Виктор Медведчук сообщил, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" внесла в парламент законопроект, который ограничит сверхдоходы чиновников. Очень жаль, что президенту Зеленскому и его правительству понадобилось так много времени на осознание важности и нужности этого законопроекта. Но очень хорошо, что они все же пошли по пути, который предлагает "Оппозиционная платформа – За жизнь", - отметил Кацман.

Напомним, Виктор Медведчук заявлял, что максимально допустимый размер выплат лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, руководителям учреждений и организаций, которые финансируются из бюджета, не должен превышать десяти минимальных зарплат, то есть 47 230 гривен.

"Мы предложили проект постановления, которым запрещаем менять заработную плату и базу, то есть повышение прожиточного минимума. Потому что прожиточный минимум сегодня - 2061 гривна, а по факту должен быть не меньше 4000, и если привалит такое счастье для людей, то народные депутаты сделают себе зарплаты более 100 000 гривен", - сообщил Медведчук.

Напомним, "Оппозиционная платформа – За жизнь" внесла законопроект, ограничивающий сверхдоходы чиновников, еще 22 января 2020 года.

Премьер Шмыгаль выступил со схожей инициативой только 30 марта 2020 г., а президент Зеленский – 10 апреля.