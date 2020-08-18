Кацман о требовании Нацкорпуса запретить ОПЗЖ и Партию Шария: Власть руками карманных радикалов хочет убрать конкурентов перед выборами

Политический эксперт Владимир Кацман Фото из открытых источников

Действующая власть на фоне падения рейтингов "Слуги народа" пытается незаконными методами устранить политических конкурентов накануне местных выборов в Украине. Так политический эксперт Владимир Кацман прокомментировал акцию Нацкорпуса под Минюстом, где радикалы требовали запретить партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Партию Шария".

"Рейтинги "слуг народа" падают. Вы же видите, что все идет к тому, что "слуги" не выиграют выборы ни в одном крупном городе страны. При этом на юго-востоке ОПЗЖ захватывает политическое лидерство, откусывая рейтинг как раз у партии президента. Видимо, власть не может принять это адекватно, поэтому подключаются ручные радикалы, которые вдруг перед выборами начинают требовать запрета политических партий, которые никакой закон не нарушили, работают легально, более того, имеют миллионы сторонников. Это политическое рейдерство, которое власть проворачивает руками прикормленных радикалов. Провалили за полтора года все, что обещали, обманули народ, а теперь путем обмана и нарушения закона хотят устранить оппозицию", - заявил Кацман в комментарии 112.ua.

PavlovskyNews

Напомним, сегодня Нацкорпус пришел под Минюст с требованием отреагировать на их заявления о запрете ОПЗЖ и "Партии Шария". Радикалов возмутил отказ министра юстиции Дениса Малюськи запретить функционирование этих партий на территории Украины.

Также отметим, что согласно последнему соцопросу, проведенному компанией "Роботизированные телесистемы" с 13 по 16 августа, рейтинг "Слуги народа" опустился до 25,5%, а ОПЗЖ вырос до 22,1%. Примечательно, что "Партия Шария" тоже наращивает поддержку – 5,5%.