Кацман: 6 лет националисты терроризировали Одессу, отпор им смогла дать только ОПЗЖ

Владимир Кацман Фото из открытых источников

Националисты терроризировали Одессу в течение шести лет, отпор им смогла дать только "Оппозиционная платформа - За жизнь". Об этом заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман, сообщает 112.ua.

По его словам, еще неделю назад о националистах Одессы ходили легенды и ими можно было пугать детей.

По мнению Кацмана, это произошло из-за того, что еще после трагедии 2 мая они почувствовали свою безнаказанность и решили, что могут "творить в городе что хотят, поскольку государство потеряло монополию на власть".

"Они не получили наказания за предыдущие преступления и продолжают уже долгое время совершать новые", - утверждает он.

Кацман убежден, что таким образом национал-радикалы допустили большую ошибку, когда решили, что съезд "Оппозиционной платформы – За жизнь" в центре Одессы является легкой целью, ведь партии удалось дать жесткий отпор "шабашу радикалов" и не позволить им сорвать конференцию, и при этом выбрать на ней руководителей региональной и городской организаций.

"Шесть лет терроризировали город неуправляемые, уверенные в своей безнаказанности люди, и им отпор смогла дать только "Оппозиционная платформа – За жизнь". Не побоялись защитить себя и свое право спокойно ходить по улицам Одессы!", - добавил он.

Как сообщалось ранее, Кацман заявил, что для того, чтобы снять волну протестов и чтобы пересмотреть вынесения закона о земле, власть ввела карантин.