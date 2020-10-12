Качура подает в суд на Богуцкую за слова о "тупом ботинке"

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура Фото из открытых источников

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура подает в суд на свою коллегу по партии Елизавету Богуцкую, которая из-за слов о российской вакцине обозвала его "тупым ботинком".

Соответствующий пост он написал у себя в Facebook, передает "Страна".

"Посмотрите на фото. Как думаете, это адекватный человек? Когда страна ежедневно преодолевает антирекорд больных COVID-19, Елизавета Богуцкая смеется над всеми и плюет на жизнь и здоровье окружающих. Вчера Елизавета написала оскорбительный пост в отношении меня. Подаю иск в суд!" - говорится в сообщении.

Также Качура рассказал, что выигранные в суде средства намерен отправить переселенцам из аннексированного Крыма.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Напомним, Елизавета Богуцкая резко раскритиковала своего коллегу Александра Качуру, который предложил закупить Украине российскую вакцину от коронавируса, назвав его "тупым ботинком".