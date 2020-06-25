Качура о скандальных заявлениях Третьяковой: Следует разобраться с этой ситуацией на фракции

народный депутат Украины, фракция "Слуга народа" Александр Качура 112.ua

Высказывания коллеги нардеп назвал недопустимыми

Высказывания народного депутата Галины Третьяковой о детях безработных нужно рассмотреть на заседании фракции "Слуга народа".

Об этом в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Качура.

"Если говорить о конкретных высказываниях, они точно недопустимы, и Третьякова должна дать свои объяснения и извинения однозначно. И мы должны на заседании фракции, если оно состоится в понедельник, разобраться с этой ситуацией, точно узнать ее позицию. Если надо, нам должны предоставить видео во всем объеме всей дискуссии. А конкретно по этому вопросу – есть проблема, но те высказывания, которые были, они точно являются некорректными", – сказал Александр Качура.

Напомним, народный депутат фракции "Слуги народа", председатель комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества, и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства.

В связи с этим постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин требует отставки нардепа.

Как сообщают СМИ, президент Украины Владимир Зеленский требует от Галины Третьяковой сложить с себя полномочия председателя комитета ВР по вопросам соцполитики из-за скандальных высказываний.