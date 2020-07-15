Кабмин запретил ввоз в Украину вагонов из России, - Криклий

Соответствующее постановление приняли на заседании правительства 15 июля

На заседании правительства 15 июля было принято постановление "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2015. № 1147", которое устанавливает запрет на ввоз на таможенную территорию Украины железнодорожных вагонов, предыдущими владельцами которых были предприятия-резиденты Российской Федерации, или они были приписаны к железнодорожной администрации РФ. Об этом сообщает "Правительственный портал".

"Постановлением от 30 декабря 2015 года №1147 уже введен запрет к ввозу на таможенную территорию Украины железнодорожных вагонов, которые были в пользовании и ввозятся в таможенном режиме импорта, происходящие из Российской Федерации. Однако в то же время с ноября прошлого года юридическими лицами-резидентами Украины было приобретено 1165 вагонов, страной происхождения которых не является Российская Федерация. Из них предыдущим владельцем 608 вагонов были предприятия-резиденты Российской Федерации, а 15 вагонов были в собственности предприятий-резидентов Российской Федерации с 2014 года. Чтобы такие подвижные составы тоже подпадали под действие запрета, мы внесли соответствующие изменения в постановление, которые сегодня и поддержало Правительство. Благодарен коллегам за принятое решение", - рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Как отмечается, новые изменения предусматривают установление запрета на ввоз на таможенную территорию Украины железнодорожных вагонов импорта, бывшие в пользовании и ввозимые в таможенном режиме импорта, среди железнодорожных администраций приписки которых с 20 февраля 2014 года есть или была железнодорожная администрация Российской Федерации.

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Напомним, ранее Кабинет министров изменил критерий для стран "красной зоны" - государств, которые определяются с высоким распространением коронавируса COVID-19.