Кабмин запретил транзит иностранцев через Украину

Разрешение на въезд получат близкие родственники украинцев и студенты вузов

Украинская граница Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины изменил правила въезда иностранцев в Украину. Соответствующие изменения приняты в постановлении ведомства № 791, сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что изменения будут касаться только тех иностранцев, которым разрешен въезд в Украину. В частности, отныне в Украину могут въехать иностранцы, имеющие близкие родственные связи с гражданами страны. Разрешение на посещение Украины получат люди, которые являются одним из супругов, родителями, детьми, бабой или дедом гражданина страны.

В то же время, Кабмин детализировал круг лиц, которые могут въехать в Украину с учебной целью. Так, отныне пограничники будут пропускать только тех студентов-иностранцев, которые учатся в украинских высших учебных заведениях.

Напомним, в конце августа правительство приняло решение о закрытии границ на въезд иностранных граждан до 28 сентября 2020 года. Отмечается, что такое решение было принято во избежание дополнительного распространения коронавирусной болезни COVID-19.

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Сегодня, 9 сентября, Кабинет министров Украины принял решение об отмене самоизоляции для студентов и абитуриентов из Крыма и ОРДЛО. В правительстве отметили, что делают все возможное, чтобы упростить доступ к образовательным процессам молодежи с временно оккупированных территорий.