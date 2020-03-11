Кабмин запретил экспорт товаров противоэпидемиологического назначения до 1 июня

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Правительство выделило 100 млн грн на закупку средств индивидуальной защиты для нужд министерств, ведомств и служб

Кабинет министров Украины утвердил меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине и недопущения ее распространения. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Согласно сообщению, сегодня, 11 марта, на очередном заседании правительства Дениса Шмыгаля было принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.

Кроме того, до 1 июня текущего года запрещен экспорт товаров противоэпидемиологического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

Кабмин также предложил введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек, однако эти ограничения не касаются мер государственной необходимости.

Как отмечает пресс-служба, новая власть запланировала введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

Правительство приняло решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту "Борисполь".

Ранее сообщалось, что Кабинет министров в связи со вспышкой коронавируса в мире вводит карантин. По словам народного депутата Сюмар, карантин будет действовать в пределах всей Украины с 12 марта по 3 апреля.