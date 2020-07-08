Кабмин выделит почти 1,7 млрд грн на развитие регионов: Куда пойдут деньги
Деньги сохранили после апрельского пересмотра госбюджета
Кабинет министров Украины решил выделить почти 1,7 млрд грн по программе социально-экономического развития регионов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Отмечается, что средства программы должны пойти на установку освещения на улицах, утепление учебных заведений, приобретение оборудования для больниц и прочее. Сейчас известно, что министерству финансов и министерству регионального развития поручено контролировать финансирование и своевременное выполнение программных проектов.
Шмыгаль рассказал, что деньги для этого сохранили во время внесения изменений в государственный бюджет на 2020 год, который пересматривался в апреле в связи с пандемией коронавируса.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября Кабинет министров должен повысить минимальную заработную плату до 5 тыс. грн. Это поручение правительству дал президент Владимир Зеленский. По словам Шмыгаля, увеличение минимального заработка позволит повысить покупательский спрос и увеличит отчисления налогов в государственный бюджет.