Кабмин выделит почти 1,7 млрд грн на развитие регионов: Куда пойдут деньги

Деньги сохранили после апрельского пересмотра госбюджета

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины решил выделить почти 1,7 млрд грн по программе социально-экономического развития регионов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Отмечается, что средства программы должны пойти на установку освещения на улицах, утепление учебных заведений, приобретение оборудования для больниц и прочее. Сейчас известно, что министерству финансов и министерству регионального развития поручено контролировать финансирование и своевременное выполнение программных проектов.

Шмыгаль рассказал, что деньги для этого сохранили во время внесения изменений в государственный бюджет на 2020 год, который пересматривался в апреле в связи с пандемией коронавируса.

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Ранее сообщалось, что с 1 сентября Кабинет министров должен повысить минимальную заработную плату до 5 тыс. грн. Это поручение правительству дал президент Владимир Зеленский. По словам Шмыгаля, увеличение минимального заработка позволит повысить покупательский спрос и увеличит отчисления налогов в государственный бюджет.