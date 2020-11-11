Кабмин выделил почти 900 млн грн на кислород в COVID-больницах

Правительство Дениса Шмыгаля Кабинет министров

Деньги выделят из COVID-фонда на безвозвратной основе

Кабинет министров Украины принял решение о выделении средств на обеспечение подачей кислорода коечного фонда больниц, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с COVID-19. Об этом шла речь во время заседания правительства.

Отмечается, что Министерство здравоохранения получит почти 900 млн грн. "Проектом акта предлагается выделение министерству здравоохранения 895 млн 578 тыс. грн на обеспечение подачи кислорода постельном фонда учреждений здравоохранения, которые оказывают стационарную медицинскую помощь пациіентам с острой респираторной болезнью COVID-19", – сказал глава Минздрава Максим Степанов.

По словам чиновника, деньги будут выделены на безвозвратной основе из фонда борьбы с COVID-19.

Новости по теме: Шмыгаль заявил, что Европа берет с Украины пример в борьбе с коронавирусом

Напомним, по состоянию на утро 11 ноября в Украине лабораторно подтверждено 489 808 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, на протяжении последних суток в Украине зафиксировано 10 611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (среди них 350 детей и 493 медработники).