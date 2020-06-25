Кабмин выделил более 750 млн гривен на восстановление западных областей после непогоды

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Ивано-Франковская область получит 480 млн гривен

Кабинет министров Украины выделил 754 млн гривен из резервного фонда для оказание помощи населению Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Львовской областей после непогоды. Соответствующее решение правительство приняло во время заседания, пишет "Украинская правда".

В частности, деньги получат:

Ивано-Франковская область – 480 млн грн;

Черновицкая область– 30 млн грн;

Закарпатье – 30 млн грн;

Львовщина – 10 млн грн;

Также средства получит Госводагенство - 92 млн грн и Гослесагенство – 30 млн грн.

Исходя из этого, министр внутренних дел Арсен Аваков предложил выделить еще 82 млн гривен МВД: ГСЧС - 41 млн; Нацгвардии - 22 млн грн; Нацполиции для ликвидации стихии в 5 областях - 19 млн грн.

Кабинет министров поддержал это предложение.

Напомним, в Ивано-Франковской области из-за сильных осадков разлился Днестр в районе села Петрилов Тлумацкого района, несколько домов отрезаны от сообщения.