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Кабмин восстановил Министерство аграрной политики

Здание Кабинета министров в Киеве

 Фото: Vasyl Mokan / Facebook

Деятельность Министерства отменили в 2019 году

Кабинет министров Украины восстановил Министерство аграрной политики. Его отменили в 2019 году, объединив с Министерством экономики и торговли. Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров.

В частности, сегодня правительство отменило постановление о создании Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Отметим, с принятием этого документа в первом правительстве после парламентских выборов отменили отдельное аграрное ведомство.

На заседании министр экономики Игорь Петрашко отметил, что ранее Верховная рада назначила Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия. В связи с этим сегодняшнее решение фактически даст возможность создать новое Министерство агрополитики.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон функционирование государственного аграрного реестра и совершенствование государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции.

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