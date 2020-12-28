Кабмин восстановил Министерство аграрной политики
Деятельность Министерства отменили в 2019 году
Кабинет министров Украины восстановил Министерство аграрной политики. Его отменили в 2019 году, объединив с Министерством экономики и торговли. Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров.
В частности, сегодня правительство отменило постановление о создании Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Отметим, с принятием этого документа в первом правительстве после парламентских выборов отменили отдельное аграрное ведомство.
На заседании министр экономики Игорь Петрашко отметил, что ранее Верховная рада назначила Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия. В связи с этим сегодняшнее решение фактически даст возможность создать новое Министерство агрополитики.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон функционирование государственного аграрного реестра и совершенствование государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции.