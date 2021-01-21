Кабмин уволил Немилостивого, который ездил пьяным и грубил патрульным

Виталий Немилостивый Facebook/Виталий Немилостивый

По словам премьер-министра, поведение чиновника недопустимое

Кабинет министров Украины принял решение об увольнении заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Тelegram.

"Поведение, которое позволил себе заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый, недопустимое. Все должны быть равными перед законом. Поэтому мы оперативно уволили замминистра.



Должность в Кабинете министров Украины — это не привилегия, это прежде всего ответственность перед людьми и страной", - отметил глава правительства.

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Напомним, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый ездил нетрезвым по Киеву, а потом, хвастаясь своей должностью, допустил стычку с патрульными полицейскими, которые его остановили. Во время рассмотрения административного дела за нарушение правил дорожного движения водитель подошел к патрульным, забросил в салон служебного автомобиля ключи от своего авто и сообщил, что он уходит с места инцидента.