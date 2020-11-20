Кабмин уволил главу Минэнерго Ольгу Буславец и назначил на ее место Юрия Бойко

Ольга Буславец Фото из открытых источников

Теперь временным главой ведомства станет Юрий Николаевич Бойко

Кабинет министров Украины уволил Ольгу Буславец с должности временно исполняющей обязанности министра энергетики. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан в Telegram.

Отмечается, что правительство приняло решение об утрате силы распоряжения Кабинета министров Украины от 3 июня 2020 года о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики на Ольгу Буславець.

В то же время чиновники приняли решение о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики на Бойко Юрия Николаевича, который занимал должность заместителя Буславец.

Новый временный глава Министерства энергетики Юрий Бойко ГП " Энергорынок"

Справка

Бойко Юрий Николаевич (не путать с народным депутатом от ОПЗЖ Юрием Анатольевичем Бойко) – окончил Киевский политехнический институт, Международный институт менеджмента и Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Работал энергетиком на Ровенском радиотехническом заводе, а с 2003 года работал по специальности на руководящих должностях в энергетической отрасли.

В 2009-2011 гг. занимал должность технического директора, а затем – вице-президента частного предприятия "Управляющая компания "Метрополия".

В 2012-2014 гг. работал в ПАО "Черниговоблэнерго". С октября 2014 до мая 2020 года был заместителем директора по экономике и финансам ГП "Энергорынок", после чего стал заместителем министра энергетики Украины.

Напомним, недавно Кабинет министров Украины провел ряд кадровых ротаций и увольнений. Новые назначения состоялись в Одесской облгосадминистрации, комиссии по регулированию азартных игр и лотерей и других ведомствах.