Кабмин уволил главу Минэнерго Ольгу Буславец и назначил на ее место Юрия Бойко
Теперь временным главой ведомства станет Юрий Николаевич Бойко
Кабинет министров Украины уволил Ольгу Буславец с должности временно исполняющей обязанности министра энергетики. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан в Telegram.
Отмечается, что правительство приняло решение об утрате силы распоряжения Кабинета министров Украины от 3 июня 2020 года о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики на Ольгу Буславець.
В то же время чиновники приняли решение о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики на Бойко Юрия Николаевича, который занимал должность заместителя Буславец.
Справка
Бойко Юрий Николаевич (не путать с народным депутатом от ОПЗЖ Юрием Анатольевичем Бойко) – окончил Киевский политехнический институт, Международный институт менеджмента и Львовский национальный университет имени Ивана Франко.
Работал энергетиком на Ровенском радиотехническом заводе, а с 2003 года работал по специальности на руководящих должностях в энергетической отрасли.
В 2009-2011 гг. занимал должность технического директора, а затем – вице-президента частного предприятия "Управляющая компания "Метрополия".
В 2012-2014 гг. работал в ПАО "Черниговоблэнерго". С октября 2014 до мая 2020 года был заместителем директора по экономике и финансам ГП "Энергорынок", после чего стал заместителем министра энергетики Украины.
Напомним, недавно Кабинет министров Украины провел ряд кадровых ротаций и увольнений. Новые назначения состоялись в Одесской облгосадминистрации, комиссии по регулированию азартных игр и лотерей и других ведомствах.