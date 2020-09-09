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Кабмин увеличит доплаты врачам на 3 тысячи гривен, – Шмигаль

По словам премьера, в правительстве готовят медучреждения для принятия больных коронавирусом

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Кабинет министров

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в Украине увеличат доплаты врачам в среднем на 3 тыс. грн. Об этом глава правительства сообщил на заседаниии.

По словам Шмыгаля, Кабмин продолжает готовить медучреждения, в частности, обустраивает койкоместа для больных коронавирусом. "На эти нужды направлено почти 6 млрд гривен, а непосредственно врачам будут увеличены доплаты на 3 тысячи гривен", – сказал Шмигаль.

В то же время, глава правительства отметил, что на внеочередном заседании было принято решение о дополнительном обустройстве больниц в условиях эпидемии.

Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что все медицинские работники, работающие с больными коронавирусом COVID-19, получают доплату в размере 300 процентов. По словам главы Минздрава, существуют единичные жалобы на невыплату этих средств, но Министерство оперативно решает эти проблемы.

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Ранее Максим Степанов заявлял, что для строительства реальной медицины в Украине необходимо увеличить ее финансирование не менее, чем на 5 процентов ВВП. Министр отметил, что кроме эпидемии коронавируса, украинская медицина столкнулась с другими вызовами, которые требуют срочного реагирования. 

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