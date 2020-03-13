Кабмин утвердил проекты постановления о ликвидации ДАБИ

Денис Шмыгаль из открытых источников

Премьер-министр Шмыгаль рассказал когда в стране заработают новые учреждения

Кабинет министров Украины принял проекты постановления о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) и создание вместо нее отдельных органов, между которыми будут распределены функции ДАБИ. Об этом пишет "Укринформ".

"Сегодня ДАБИ - это структура, которая соединила в себе много функций: и лицензирование, и контроль, и надзор, и разрешения, в том числе параметральные вещи. Мы приводим структуру архитектурно-градостроительной отрасли в соответствие с лучших развитых структур, которые действуют в мире. Создаем три органы центральной власти", - отметил премьер’премьер-министр Денис Шмыгаль.

В частности, в Украине будут созданы Государственная сервисная служба по градостроительству, которая будет выполнять регистрационные функции в строительстве, Государственное агентство по техрегулирования, которое будет заниматься обновлением государственных строительных норм и введением параметрической системы в строительной отрасли, а также Государственная инспекция по градостроительству, которая будет выполнять функции надзора и контроля в строительной отрасли.

Шмигаль отметил, что Государственная инспекция по градостроительству и Государственное агентство по техрегулирования будут созданы соответственно в июне и сентябре этого года.

Напомним, ранее Денис Шмигаль анонсировал сокращение штата в Министерстве развития общин в меньшей мере на 10%.