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Кабмин утвердил план приоритетных действий на 2020 год

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль G7AmbReformUA

По словам Шмыгаля, в документ включено 690 пунктов

На заседании в среду, 9 сентября, Кабинет министров Украины утвердил план приоритетных действий правительства на 2020 год. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, министерствам и другим центральным органам исполнительной власти поручено обеспечить выполнение плана действий в пределах расходов, предусмотренных в государственном бюджете на 2020 год, и в двухнедельный срок разработать детализированные планы мероприятий.

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Кроме этого, секретариату правительства поручено обеспечить проведение мониторинга выполнения данного плана на Едином портале электронного управления.

"Документ действительно фундаментальный. Речь идет о 690 пунктах. Каждый пункт имеет обоснование важности этих направлений, ответственных исполнителей, сроки, индикаторы выполнения, ожидаемые результаты. Это тот документ, которым будут пользоваться министерства в своей ежедневной работе. Это тот план действий, который обеспечит движение в выполнении программы действий правительства", - отметил глава Кабмина Денис Шмигаль.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в Украине увеличат доплаты врачам в среднем на 3 тыс. грн. 

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