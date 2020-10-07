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Кабмин урегулировал ряд вопросов для проведения местных выборов

Заседание Кабмина Правительственный портал

Правительством инициировано 10 поручений, 6 из которых уже выполнены

Кабинет министров Украины обеспечил урегулирование большинства вопросов, необходимых для проведения местных выборов. Сейчас на этапе выполнения остаются 4 из 10 поручений правительства, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

"До местных выборов осталось всего три недели, поэтому продолжаем активно координировать деятельность центральных органов исполнительной власти и центральной избирательной комиссии. С целью создания надлежащих условий для проведения выборов правительством инициирован ряд поручений (10), 6 из которых уже выполнены, а 4 – выполняются", - проинформировал министр.

По словам Немчинова, правительство обеспечило урегулирование таких вопросов:

  • оплату труда членов территориальных и участковых избирательных комиссий, а также начисление и выплату единовременного денежного вознаграждения;
  • финансирование избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов;
  • финансирование изготовления списков избирателей и именных приглашений;
  • осуществление противоэпидемических мероприятий во время организации и проведения выборов;
  • актуализацию сведений о зарегистрированных партиях и их организациях;
  • подготовку рекомендаций по образовательному процессу в учебных заведениях во время выборов.

Также министр Кабмина рассказал, что Центральная избирательная комиссия просит от Министерства здравоохранения предоставить разъяснения относительно подтверждения статуса самоизолированных избирателей.

Напомним, местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что больные коронавирусом COVID-19 избиратели, которые находятся в больнице, смогут отдать свой голос на местных выборах в медицинском учреждении с помощью выездных бригад.

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