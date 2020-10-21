Кабмин создал рабочую группу для выполнения требований МВФ

Юрий Буца Фото из открытых источников

Главой группы планируют назначить уполномоченного по вопросам управления государственным долгом Юрия Буца

Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу по вопросам координации переговорного процесса с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Как отмечается, группа была образована с целью выполнения обязательств украинской стороны в рамках программы Stand-by. В то же время в ведомстве отметили, что новосозданный консультативно-совещательный орган Кабмина является временным.

По предварительной информации, главой межведомственной группы станет правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

Кроме этого, в ее состав войдут заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, на которого возложены обязанности заместителя главы группы, советник министра финансов Юлия Пашко, а также начальник отдела сотрудничества с МВФ управления международного сотрудничества Министерства финансов Дмитрий Манцуров — секретарь рабочей группы.

Также в Минфине добавили, что до конца 2020 года Украина рассчитывает получить от МВФ в рамках программы Stand-by 700 миллионов долларов, и отчитались о проделанной работе.

"Украина выполняет структурные маяки в рамках совместной с МВФ программы Stand-by. Согласно графику, в июне были утверждены Планы по сокращению NPL государственных банков. Также в июне была упрощена процедура смены поставщиков газа для бытовых потребителей", — пояснил заместитель Министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.

Кроме этого, в рамках выполнения условий МВФ Украина приняла законодательство для работы ГНС и Гостаможслужбы в качестве единого юридического лица. Также НКРЭКУ было принято решение об установлении тарифов на отопление, а органы местного самоуправления почти завершили устанавливать свои тарифы.

Напомним, в конце сентября исполняющий обязанности главы ГФС Сергей Солодченко сообщил, что Украина не успеет до конца года выполнить одно из условий МВФ для предоставления ей очередного транша.