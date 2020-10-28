Кабмин согласовал кандидатуру нового руководителя Гостаможни: Что о нем известно

Павел Рябикин Международный аэропорт "Борисполь"

Ведомство может возглавить Павел Рябикин

Кабинете министров Украины согласовал кандидатуру Павла Рябикина на должность главы Государственной таможенной службы. Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram.

По словам депутата, Рябикин сейчас работает генеральным директором аэропорта "Борисполь". "Рябикина Павла Борисовича (гендиректора аэропорта "Борисполь") согласовано на назначение главой Таможни", – говорится в сообщении.

Справка

Павел Рябикин – украинский менеджер, политик и дипломат. С марта 2017 года был генеральным директором аэропорта "Борисполь".

Ранее Рябикин был народным депутатом (в третьем и четвертом созывах – беспартийный, а в седьмом – от фракции "Удар"). Также работал заместителем министра транспорта и связи, а после этого – послом Украины в Дании.

В своей декларации Павел Рябикин указал несколько дорогих автомобилей, водных транспортных средств и дачу на воде. По основному месту работы в аэропорту он задекларировал почти 5 млн грн заработка в 2019 году.

Напомним, несколько дней назад, 22 октября, Кабинет министров Украины уволил с должности и. о. председателя Государственной таможенной службы Украины Андрея Павловского и назначил на его место Евгения Ентиса. Тогда последний заявил, что его назначение является временным.