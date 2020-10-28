Кабмин согласовал кандидатуру нового руководителя Гостаможни: Что о нем известно
Ведомство может возглавить Павел Рябикин
Кабинете министров Украины согласовал кандидатуру Павла Рябикина на должность главы Государственной таможенной службы. Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram.
По словам депутата, Рябикин сейчас работает генеральным директором аэропорта "Борисполь". "Рябикина Павла Борисовича (гендиректора аэропорта "Борисполь") согласовано на назначение главой Таможни", – говорится в сообщении.
Справка
Павел Рябикин – украинский менеджер, политик и дипломат. С марта 2017 года был генеральным директором аэропорта "Борисполь".
Ранее Рябикин был народным депутатом (в третьем и четвертом созывах – беспартийный, а в седьмом – от фракции "Удар"). Также работал заместителем министра транспорта и связи, а после этого – послом Украины в Дании.
В своей декларации Павел Рябикин указал несколько дорогих автомобилей, водных транспортных средств и дачу на воде. По основному месту работы в аэропорту он задекларировал почти 5 млн грн заработка в 2019 году.
Напомним, несколько дней назад, 22 октября, Кабинет министров Украины уволил с должности и. о. председателя Государственной таможенной службы Украины Андрея Павловского и назначил на его место Евгения Ентиса. Тогда последний заявил, что его назначение является временным.